Евгений Примаков возглавил Россотрудничество

Примаков работал тележурналистом с 2002 г. на каналах ТВС, НТВ, «Россия-24». В 2017 г. Примаков по президентской квоте вошел в состав Общественной палаты, в том же году он стал советником председателя Госдумы Вячеслава Володина. Примаков был избран депутатом Госдумы на довыборах 2018 г., до перехода в Россотрудничество он состоял в думском комитете по международным делам.