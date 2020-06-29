Николай Подгузов избран председателем правления ЕАБР

Николай закончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «мировая экономика». Карьеру начал в Министерстве финансов России. Позднее работал вице-президентом департамента ОАО «Инвестиционный банк «Траст», вице-президентом и директором управления ООО «Ренессанс капитал-Финансовый консультант» и начальником управления ЗАО «ВТБ Капитал». В 2012 г. Подгузов вернулся на госслужбу и занял пост заместителя директора Департамента экономики и финансов Правительства России. Спустя год его назначили заместителем Министра экономического развития. С 2019 г. по 2020 г. работал генеральным директором, председателем правления АО «Почта России». Сейчас Николай занимает должность первого заместителя генерального директора, директора по стратегическому развитию «Почты России». Кроме того, он является членом совета директоров ПАО «Почта Банк», АНО «Цифровая экономика», а также членом правления ООР «РСПП».