Министры транспорта, строительства и природных ресурсов покинули свои посты
Президент России Владимир Путин уволил глав Министранса, Минстроя и Минприроды Евгения Дитриха, Владимира Якушева и Дмитрия Кобылкина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Дитрих руководил Министерством транспорта с мая 2018 г. До назначения на пост министра возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере транспорта, а также работал в Минэкономразвития.
Якушев, как и Дитрих, стал министром в мае 2018 г. Пред этим он более 10 лет возглавлял Тюменскую область.
Кобылкин до прихода в ведомство был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа. Министерство природных ресурсов и экологии он возглавлял более двух лет.