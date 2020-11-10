Владимир Якушев стал полпредом президента в Уральском федеральном округе
На должность полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе назначен экс-министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Соответствующи документ опубликован на сайте Кремля. Ранее этот пост занимал Николай Цуканов.
Якушев закончил Тюменский государственный университет. С 2001 по 2005 г. был вице-губернатором Тюменской области. Затем восемь лет был мэром Тюмени. С 2005 по 2018 г. возглавлял весь регион. Пост министра строительства и ЖКХ занял в 2018 г.