Владимир Якушев стал полпредом президента в Уральском федеральном округе

Якушев закончил Тюменский государственный университет. С 2001 по 2005 г. был вице-губернатором Тюменской области. Затем восемь лет был мэром Тюмени. С 2005 по 2018 г. возглавлял весь регион. Пост министра строительства и ЖКХ занял в 2018 г.