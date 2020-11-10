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Мишустин назначил временных министров транспорта, строительства и природных ресурсов

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Временно исполняющими обязанности глав Минтранса, Минстроя и Минприроды назначены Александр Нерадько, Ирек Файзуллин и Светлана Радченко. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина. 

Нерадько закончил Московский институт инженеров гражданской авиации. С 2009 г. занимал должность главы Росавиации, а также был первым заместителем министра Транспорта.

Файзуллин закончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство». С января 2020 г. был первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Радченко закончила Современный гуманитарный институт по специальности «юриспруденция» и Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности «бухгалтерский учет и аудит». До нового назначения была статс-секретарьем и заместителем министра природных ресурсов и экологии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных