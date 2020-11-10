Мишустин назначил временных министров транспорта, строительства и природных ресурсов
Временно исполняющими обязанности глав Минтранса, Минстроя и Минприроды назначены Александр Нерадько, Ирек Файзуллин и Светлана Радченко. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.
Нерадько закончил Московский институт инженеров гражданской авиации. С 2009 г. занимал должность главы Росавиации, а также был первым заместителем министра Транспорта.
Файзуллин закончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство». С января 2020 г. был первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
Радченко закончила Современный гуманитарный институт по специальности «юриспруденция» и Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности «бухгалтерский учет и аудит». До нового назначения была статс-секретарьем и заместителем министра природных ресурсов и экологии.