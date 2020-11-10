Мишустин назначил временных министров транспорта, строительства и природных ресурсов

Радченко закончила Современный гуманитарный институт по специальности «юриспруденция» и Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности «бухгалтерский учет и аудит». До нового назначения была статс-секретарьем и заместителем министра природных ресурсов и экологии.