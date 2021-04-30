Айрат Ишмурзин возглавил «Газпром переработка»

Ишмурзин закончил ГОУ ВПО «Казанский государственный технологический университет» по специальности «химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов», кандидат технических наук. Занимал пост главного инженера с 2014 г. В ноября 2020 г. стал исполняющим обязанности руководителя «Газпром переработка». Всего в структурах «Газпрома» работает 26 лет.