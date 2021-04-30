Александра Панина переизбрана главой набсовета «Совета производителей энергии»

Панина имеет два высших образования: юридическое и экономическое по направлениям финансы и кредит. Карьеру начала в 2001 г. в компании ОАО «Волгоградэнерго». С 2002 по 2008 г. занимала различные должности в РАО «ЕЭС России», в том числе пост руководителя Центра организации деятельности субъектов электроэнергетики Бизнес-единицы № 1, а также заместителя управляющего директора Бизнес-единицы № 1. Затем три года была членом правления ОАО «ОГК—3». В «Интер РАО» работает с 2011 г.