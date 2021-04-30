Александра Панина переизбрана главой набсовета «Совета производителей энергии»
Временно исполняющаяя обязанности руководителя блока трейдинга генерирующей компании «Интер РАО» Александра Панина переизбрана председателем наблюдательного совета ассоциации «Совет производителей энергии». Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации.
Панина имеет два высших образования: юридическое и экономическое по направлениям финансы и кредит. Карьеру начала в 2001 г. в компании ОАО «Волгоградэнерго». С 2002 по 2008 г. занимала различные должности в РАО «ЕЭС России», в том числе пост руководителя Центра организации деятельности субъектов электроэнергетики Бизнес-единицы № 1, а также заместителя управляющего директора Бизнес-единицы № 1. Затем три года была членом правления ОАО «ОГК—3». В «Интер РАО» работает с 2011 г.
В наблюдательный совет ассоциации также вошли главы «Юнипро» Максим Широков, «Сибирской генерирующей компании» Степан Солженицын, «Квадры» Семен Сазонов, «Евросибэнерго» Михаил Хардиков, «Фортума» Александр Чуваев, начальник департамента координации энергосбытовой и операционной деятельности «Лукойла» Василий Зубакин, а также замглавы «Росаэнергоатома» Александр Хвалько и «Энел России» Виктор Набойченко.