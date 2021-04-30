Николай Шульгинов вошел в совет директоров «Системного оператора»

Шульгинов закончил Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе по специальности «электроснабжение промышленных предприятий и городов», кандидат технических наук. С сентября 2015 г. был генеральным директором и председателем правления ПАО «РусГидро». В ноябре 2020 г. возглавил Министерство энергетики России.