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Николай Шульгинов вошел в совет директоров «Системного оператора»

Ведомости

Министр энергетики России Николай Шульгинов избран в новый состав совета директоров «Системного оператора» Единой энергосистемы России. Об этом сообщила пресс-служба оператора.

Шульгинов закончил Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе по специальности «электроснабжение промышленных предприятий и городов», кандидат технических наук. С сентября 2015 г. был генеральным директором и председателем правления ПАО «РусГидро». В ноябре 2020 г. возглавил Министерство энергетики России. 

В совет директоров «Системного оператора» также вошли председатель правления ассоциации «Совет рынка» Максим Быстров, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук, первый замглавы компании «Россети» Андрей Муров, директор департамента «Роснефти» Василий Никонов, председатель правления «Системного оператора» ЕЭС России Федор Опадчий, заместитель руководителя Росимущества Алексей Павлов, замглавы Минэнерго России Павел Сниккарс, а также Евгений Школов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных