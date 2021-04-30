Николай Шульгинов вошел в совет директоров «Системного оператора»
Министр энергетики России Николай Шульгинов избран в новый состав совета директоров «Системного оператора» Единой энергосистемы России. Об этом сообщила пресс-служба оператора.
Шульгинов закончил Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе по специальности «электроснабжение промышленных предприятий и городов», кандидат технических наук. С сентября 2015 г. был генеральным директором и председателем правления ПАО «РусГидро». В ноябре 2020 г. возглавил Министерство энергетики России.
В совет директоров «Системного оператора» также вошли председатель правления ассоциации «Совет рынка» Максим Быстров, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук, первый замглавы компании «Россети» Андрей Муров, директор департамента «Роснефти» Василий Никонов, председатель правления «Системного оператора» ЕЭС России Федор Опадчий, заместитель руководителя Росимущества Алексей Павлов, замглавы Минэнерго России Павел Сниккарс, а также Евгений Школов.