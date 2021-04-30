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Олег Вьюгин переизбран председателем набсовета Мосбиржи

Ведомости

Председателем наблюдательного совета Московской биржи вновь назначен Олег Вьюгин, являющийся независимым директором. Его заместителем избран Вадим Кулик. Об этом говорится в сообщении пресс-службы торговой площадки.

Вьюги закончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». С 2004 по 2007 гг. руководил Федеральной службой по финансовым рынкам. В 2013-2015 гг. был старшим советником по России и СНГ в ООО «Морган Стэнли Банк». С 2015 г. является членом совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Кулик закончил Российский химико-технологический университет им. Менделеева и курсы углубленной экономической подготовки под патронажем Маргарет Тэтчер, а также Российскую экономическую академию им. Плеханова по специальности «финансы и кредит». С 2013 по 2017 г. был заместителем председателя правления «Сбербанка России». В 2017 г. занимал пост советника председателя правления «Газпромбанка». Позднее работал директором Центра цифровых компетенций в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, заместителем председателя правления «Газпромбанка» и советником президента-председателя правления Банка ВТБ. Сейчас занимает должность заместителя президента-председателя правления Банка ВТБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных