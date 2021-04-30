Олег Вьюгин переизбран председателем набсовета Мосбиржи

Кулик закончил Российский химико-технологический университет им. Менделеева и курсы углубленной экономической подготовки под патронажем Маргарет Тэтчер, а также Российскую экономическую академию им. Плеханова по специальности «финансы и кредит». С 2013 по 2017 г. был заместителем председателя правления «Сбербанка России». В 2017 г. занимал пост советника председателя правления «Газпромбанка». Позднее работал директором Центра цифровых компетенций в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, заместителем председателя правления «Газпромбанка» и советником президента-председателя правления Банка ВТБ. Сейчас занимает должность заместителя президента-председателя правления Банка ВТБ.