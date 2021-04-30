Олег Вьюгин переизбран председателем набсовета Мосбиржи
Председателем наблюдательного совета Московской биржи вновь назначен Олег Вьюгин, являющийся независимым директором. Его заместителем избран Вадим Кулик. Об этом говорится в сообщении пресс-службы торговой площадки.
Вьюги закончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». С 2004 по 2007 гг. руководил Федеральной службой по финансовым рынкам. В 2013-2015 гг. был старшим советником по России и СНГ в ООО «Морган Стэнли Банк». С 2015 г. является членом совета директоров ПАО «НК «Роснефть».
Кулик закончил Российский химико-технологический университет им. Менделеева и курсы углубленной экономической подготовки под патронажем Маргарет Тэтчер, а также Российскую экономическую академию им. Плеханова по специальности «финансы и кредит». С 2013 по 2017 г. был заместителем председателя правления «Сбербанка России». В 2017 г. занимал пост советника председателя правления «Газпромбанка». Позднее работал директором Центра цифровых компетенций в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, заместителем председателя правления «Газпромбанка» и советником президента-председателя правления Банка ВТБ. Сейчас занимает должность заместителя президента-председателя правления Банка ВТБ.