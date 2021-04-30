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Глава «Уралхима» Александр Прыгунков покинул компанию

Ведомости

Генеральный директор «Уралхима» Александр Прыгунков принял решение оставить свой пост и покинуть компанию. Об этом говорится в официальном сообщении «Уралхима».

Прыгунков закончил Волгоградский государственный университет по специальности «финансы и кредит». В 2000-х гг. начал карьеру в девелопменте. В 2009-2013 гг. работал финансовым директором ОАО «Домостроительный комбинат N2». В 2013 г. он был назначен заместителем финансового директора ГК «ПИК»  по экономике, а в 2014 г. — операционным директором группы. В 2017 г. Прыгунков стал первым вице-президентом ГК «ПИК». На пост гендиректора «Уралхима» он был назначен в декабре 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных