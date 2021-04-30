Глава «Уралхима» Александр Прыгунков покинул компанию

Прыгунков закончил Волгоградский государственный университет по специальности «финансы и кредит». В 2000-х гг. начал карьеру в девелопменте. В 2009-2013 гг. работал финансовым директором ОАО «Домостроительный комбинат N2». В 2013 г. он был назначен заместителем финансового директора ГК «ПИК» по экономике, а в 2014 г. — операционным директором группы. В 2017 г. Прыгунков стал первым вице-президентом ГК «ПИК». На пост гендиректора «Уралхима» он был назначен в декабре 2020 г.