Роман Андрюшин стал заместителем гендиректора «Русала» по продажам в России

Руководство «Русал» назначило Романа Андрюшина заместителем генерального директора компании по продажам в России. Об этом говорится в сообщении алюминиевого холдинга. На новом посту он будет отвечать за развитие и стимулирование спроса на внутреннем рынке и в Китае, создание и внедрение инновационных продуктов производства компании, а также за взаимодействие с ключевыми торговыми партнерами.