Роман Андрюшин стал заместителем гендиректора «Русала» по продажам в России
Руководство «Русал» назначило Романа Андрюшина заместителем генерального директора компании по продажам в России. Об этом говорится в сообщении алюминиевого холдинга. На новом посту он будет отвечать за развитие и стимулирование спроса на внутреннем рынке и в Китае, создание и внедрение инновационных продуктов производства компании, а также за взаимодействие с ключевыми торговыми партнерами.
Андрюшин закончил факультет экономики и управления Новочеркасского государственного технического университета, бизнес-школу Lorange Institute of Business в Швейцарии, а также университет Уэльса в Великобритании, кандидат экономических наук. С 1996 по 2002 гг. занимал ряд ведущих должностей в Белокалитвинском металлургическом производственном объединении. В структурах «Русала» работает с 2003 г. До нового назначения занимал пост директор по маркетингу и сбыту.
«Русал» — крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2020 г. производство алюминия компанией составило 3,755 млн т, а продажи алюминия снизились на 6% до 3,926 млн т.