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Роман Андрюшин стал заместителем гендиректора «Русала» по продажам в России

Ведомости

Руководство «Русал» назначило Романа Андрюшина заместителем генерального директора компании по продажам в России. Об этом говорится в сообщении алюминиевого холдинга. На новом посту он будет отвечать за развитие и стимулирование спроса на внутреннем рынке и в Китае, создание и внедрение инновационных продуктов производства компании, а также за взаимодействие с ключевыми торговыми партнерами.

Андрюшин закончил факультет экономики и управления Новочеркасского государственного технического университета, бизнес-школу Lorange Institute of Business в Швейцарии, а также университет Уэльса в Великобритании, кандидат экономических наук. С 1996 по 2002 гг. занимал ряд ведущих должностей в Белокалитвинском металлургическом производственном объединении. В структурах «Русала» работает с 2003 г. До нового назначения занимал пост директор по маркетингу и сбыту.

«Русал» — крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2020 г. производство алюминия компанией составило 3,755 млн т, а продажи алюминия снизились на 6% до 3,926 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных