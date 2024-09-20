Тремасов покидает пост директора департамента ДКП Банка России

Тремасов был назначен на пост главы департамента ДКП в июне 2020 г. До этого занимал должность директора по инвестициям ИК «Локо-Инвест» с 2017 г. В период с 2014 по 2017 г. работал директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития РФ.