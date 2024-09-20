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Тремасов покидает пост директора департамента ДКП Банка России

Он работал в этой должности с 2020 года
Ведомости

Кирилл Тремасов покинет пост директора департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России и перейдет на должность советника председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Это следует из сообщения на сайте регулятора.

«Он [Тремасов] продолжит участвовать в подготовке решений по денежно-кредитной политике. Также его ключевой задачей в новой должности будет усиление взаимодействия с главными управлениями Банка России по направлениям регионального анализа и коммуникации в сфере денежно-кредитной политики», – говорится в сообщении.

Департамент ДКП возглавит Андрей Ганган, работавший до этого заместителем директора этого департамента.

Тремасов был назначен на пост главы департамента ДКП в июне 2020 г. До этого занимал должность директора по инвестициям ИК «Локо-Инвест» с 2017 г. В период с 2014 по 2017 г. работал директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития РФ.

Ганган работает в Центробанке с 2011 г. Занимал различные должности, связанные с разработкой и реализацией денежно-кредитной политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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