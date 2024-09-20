Тремасов покидает пост директора департамента ДКП Банка России

Тремасов покидает пост директора департамента ДКП Банка РоссииОн работал в этой должности с 2020 года
Кирилл Тремасов покинет пост директора департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России и перейдет на должность советника председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Это следует из сообщения на сайте регулятора.
«Он [Тремасов] продолжит участвовать в подготовке решений по денежно-кредитной политике. Также его ключевой задачей в новой должности будет усиление взаимодействия с главными управлениями Банка России по направлениям регионального анализа и коммуникации в сфере денежно-кредитной политики», – говорится в сообщении.
Департамент ДКП возглавит Андрей Ганган, работавший до этого заместителем директора этого департамента.
Тремасов был назначен на пост главы департамента ДКП в июне 2020 г. До этого занимал должность директора по инвестициям ИК «Локо-Инвест» с 2017 г. В период с 2014 по 2017 г. работал директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития РФ.
Ганган работает в Центробанке с 2011 г. Занимал различные должности, связанные с разработкой и реализацией денежно-кредитной политики.