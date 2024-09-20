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Прима «Большого» Захарова назначена и. о. ректора Московской академии хореографии

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Народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова назначена исполняющей обязанности ректора Московской государственной академии хореографии. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Захарова – лауреат Государственной премии РФ, солистка Мариинского театра, прима-балерина Большого театра и «Ла Скалы», депутат Государственной думы V созыва, а также член Совета при президенте РФ по культуре и искусству. В 2011 г. основала благотворительный фонд «Содействия развитию балетного искусства» и учредила именные стипендии лучшим студентам хореографических училищ.

До этого академию возглавляла Марина Леонова. Любимова подчеркнула, что «она остается неотъемлемой частью коллектива».

Московская государственная академия хореографии – старейшее театральное учебное заведение Москвы. Академия основана 23 декабря 1773 г. по указу императрицы Екатерины II, когда в Московском воспитательном доме были открыты первые «классы танцования».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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