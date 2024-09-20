Прима «Большого» Захарова назначена и. о. ректора Московской академии хореографии
Народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова назначена исполняющей обязанности ректора Московской государственной академии хореографии. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Захарова – лауреат Государственной премии РФ, солистка Мариинского театра, прима-балерина Большого театра и «Ла Скалы», депутат Государственной думы V созыва, а также член Совета при президенте РФ по культуре и искусству. В 2011 г. основала благотворительный фонд «Содействия развитию балетного искусства» и учредила именные стипендии лучшим студентам хореографических училищ.
До этого академию возглавляла Марина Леонова. Любимова подчеркнула, что «она остается неотъемлемой частью коллектива».
Московская государственная академия хореографии – старейшее театральное учебное заведение Москвы. Академия основана 23 декабря 1773 г. по указу императрицы Екатерины II, когда в Московском воспитательном доме были открыты первые «классы танцования».