Прима «Большого» Захарова назначена и. о. ректора Московской академии хореографии

Захарова – лауреат Государственной премии РФ, солистка Мариинского театра, прима-балерина Большого театра и «Ла Скалы», депутат Государственной думы V созыва, а также член Совета при президенте РФ по культуре и искусству. В 2011 г. основала благотворительный фонд «Содействия развитию балетного искусства» и учредила именные стипендии лучшим студентам хореографических училищ.