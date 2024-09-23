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Замруководителя ФАС Иванов назначен главой логистического бизнеса «Росатома»

Ведомости

Бывший заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Петр Иванов назначен гендиректором «Росатом логистика». Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя госкорпорации.

«Росатом логистика» стала новым единым логистическим дивизионом госкорпорации, который будет осуществлять управление и координацию работы всех активов этого направления.

В конце августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Иванова от должности заместителя руководителя ФАС по его просьбе. В ведомстве он курировал работу четырех управлений: по борьбе с картелями, регулирования транспорта и контроля закрытых закупок, регулирования связи и информационных технологий, контроля размещения государственного заказа.

Иванов родился в 1970 г. в Москве, закончил Финансовую академию при правительстве России по специальности «Международные экономические отношения». Позднее окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». С 1992 по 1998 г. работал в коммерческом банке «Монтажспецбанк». В 1998–2005 гг. занимал пост заместителя гендиректора, а позже вице-президента Мосгортранса.С 2006 по 2013 г. работал на посту генерального директора Мосгортранса. В 2013-2016 гг. был заместителем председателя правительства Московской области. Занимал пост гендиректора АО «Федеральная пассажирская компания» с января 2016 г. по сентябрь 2020 г. и гендиректора АО «Скоростные магистрали» с сентября 2020 г. по январь 2021 г. В январе 2021 г. был назначен на должность заместителя руководителя ФАС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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