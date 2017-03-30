Малый и средний бизнес сократили экономике спад

Обследование малого и среднего бизнеса – главная причина пересмотра данных по ВВП
Андрей Гордеев / Ведомости
Обследование малого и среднего бизнеса – главная причина пересмотра данных по ВВП за 2015–2016 гг., заявил руководитель Росстата Александр Суринов «Ведомостям»: «Мы увидели серьезные недочеты» (интервью с ним см. на стр. 08–09). Сплошное обследование проводится раз в пять лет, предыдущее было в 2010 г., ежегодные оценки строятся на данных выборочных обследований. Новые данные сплошного обследования, проводившегося по итогам 2015 г., существенно отличались от данных выборочных обследований, говорится в справке Росстата. Окончательные итоги этого обследования еще не готовы.