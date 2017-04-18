Путин уговорил Силуанова снизить штраф за нарушения при репатриации валюты

Президент России Владимир Путин уговорил министра финансов Антона Силуанова снизить штраф за нарушения при репатриации валюты и повысить сумму, при превышении которой нужен паспорт сделки.

Об этом президента попросил на встрече гендиректор новгородского производителя зубной пасты Splat Евгений Демин ( экспортируется по всему миру). Он пожаловался, что задержка при возвращении валюты может быть по объективным причинам - например, ее задерживают контрагенты, - а в итоге приходится платить громадные штрафы (100% от оставленной суммы). «Деньги ведь все равно вернутся, есть для этого механизм у регулятора» - сказал Демин.

Путин с этим согласился, но отметил, что деньги должны не только прийти, но и прийти вовремя. Он попросил министра финансов Антона Силуанова заняться вопросом. Силуанов ответил: если есть задержка из-за контрагентов, надо объяснять в суде - суд как правило принимает этот аргумент. «Штрафы и правда очень большие, - признал министр финансов. - Можно снизить до 20-40%, да и то для злостных неплательщиков».

Сложнее было с просьбой повысить порог суммы экспортной сделки, после которого надо оформлять паспорт, либо переложить функцию оформления этих сделок на какие-то структуры. Сейчас этот порог по сделкам - $50 000. Путин согласился с тем, что сумма уж очень маленькая. Силуанов ответил, что есть планы поднять ее до $75 000. Это все равно очень мало, запротестовал Демин.

Путин поддержал гендиректора Splat и надавил на Силуанова: «Антон, 75 000 - это ни о чём». Силуанов упирался и не давал согласия. Тогда подключились министр экономического развития Максим Орешкин и помощник президента Андрей Белоусов. Планку надо существенно поднять, сказали они.

ЦБ обязывает резидентов предоставлять подтверждающие документы и информацию, связанную с проведением валютных операций стоимостью свыше $50 000. Увеличить этот показатель еще в октябре 2016 г. предложил участник встречи президента Владимира Путина с предпринимателями. Тогда речь шла о повышении порога вдвое – до $100 000. Президент пообещал, что решение будет принято.

По расчетам ЦБ, при повышении минимальной подконтрольной суммы до $75 000 число паспортов сделок может сократиться на 6%, а платежи по сделкам, требующим оформления паспорта, – до 0,17%. При увеличении суммы до $100 000 издержки упали бы еще сильнее, но не договорились, сказал федеральный чиновник, побоялись, что станет много фиктивных операций.