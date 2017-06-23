Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Банкротство за 1 млрд руб.
Налоговая служба подала иск о банкротстве «дочки» «Метростроя»
Компания оспаривает в суде требование о доначислении 1 млрд рублей налогов
- Мария Буравцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
В этом году компания сдала самый заметный проект – стадион на Крестовском острове
Евгений Егоров / Ведомости
Межрайонная инспекция № 10 Федеральной налоговой службы (МИФНС) по Петербургу подала в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск о банкротстве к ЗАО «Строительно-монтажное управление № 11 Метрострой» (СМУ-11), говорится на сайте суда. Иск подан 20 июня, требования МИФНС – 1,049 млрд руб.
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