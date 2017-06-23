Налоговая служба подала иск о банкротстве «дочки» «Метростроя»

Компания оспаривает в суде требование о доначислении 1 млрд рублей налогов

Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Банкротство за 1 млрд руб.

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Межрайонная инспекция № 10 Федеральной налоговой службы (МИФНС) по Петербургу подала в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск о банкротстве к ЗАО «Строительно-монтажное управление № 11 Метрострой» (СМУ-11), говорится на сайте суда. Иск подан 20 июня, требования МИФНС – 1,049 млрд руб.