Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: СМИ получили налоговую скидку
Средствам массовой информации могут установить льготную ставку НДС до 10% на все доходы
Такие поправки разрабатывает Минкомсвязи
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- Маргарита Папченкова
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10% – такой может быть ставка НДС для СМИ, предлагает Минкомсвязи. Минфин выступает решительно против
М. Стулов / Ведомости
Минкомсвязи предложило снизить НДС для СМИ, о разработке такой поправки министерство сообщило на сайте раскрытия правовой информации. Снижение ставки должно помочь СМИ в текущих экономических условиях, говорится в карточке документа, но текста законопроекта в карточке нет.
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