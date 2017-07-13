Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: СМИ получили налоговую скидку

Средствам массовой информации могут установить льготную ставку НДС до 10% на все доходы

Такие поправки разрабатывает Минкомсвязи
  • Екатерина Брызгалова,
  • Елизавета Базанова,
  • Маргарита Папченкова

Минкомсвязи предложило снизить НДС для СМИ, о разработке такой поправки министерство сообщило на сайте раскрытия правовой информации. Снижение ставки должно помочь СМИ в текущих экономических условиях, говорится в карточке документа, но текста законопроекта в карточке нет.

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