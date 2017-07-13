Рынки

Деньги начали уходить с развивающихся рынков

На рынке облигаций темпы оттока сопоставимы с распродажей после избрания Дональда Трампа президентом США

Длительный приток средств иностранных инвесторов на рынки акций и облигаций развивающихся стран на прошлой неделе впервые с марта сменился чистым оттоком, свидетельствуют данные Института международных финансов (IIF).

Эту тенденцию демонстрирует рассчитываемый IIF показатель скользящей средней финансовых потоков за семь дней. Особенно заметен разворот на рынке облигаций, где расчеты IIF подтверждаются информацией TrackInsight, агрегатора данных о биржевых фондах (ETF). Она тоже свидетельствуют об оттоке средств из биржевых фондов облигаций развивающихся стран, масштаб которого сопоставим с показателями ноября 2016 г., когда избрание Дональда Трампа президентом США вызвало распродажу на развивающихся рынках. Тогда инвесторы испугались ускоренного повышения процентных ставок в США и введения протекционистских мер в торговле.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
СергейЛ1
15:38 13.07.2017
На этой неделе один из основных фондов акций развивающихся стран ( iShares MCSI Emerging Market) приблизился к локальному максимуму трехлетней давности. Объёмы торгов существенно не изменились. У меня вопрос к газете - как Вы отбираете материалы для публикаций?
00
Комментировать
Фото
Также в рубрике