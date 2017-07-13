Деньги начали уходить с развивающихся рынков

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Последние данные скорее отражают коррекцию после длительного притока средств, чем начало противоположного тренда, полагают аналитики Ueslei Marcelino / Reuters

Длительный приток средств иностранных инвесторов на рынки акций и облигаций развивающихся стран на прошлой неделе впервые с марта сменился чистым оттоком, свидетельствуют данные Института международных финансов (IIF).

Эту тенденцию демонстрирует рассчитываемый IIF показатель скользящей средней финансовых потоков за семь дней. Особенно заметен разворот на рынке облигаций, где расчеты IIF подтверждаются информацией TrackInsight, агрегатора данных о биржевых фондах (ETF). Она тоже свидетельствуют об оттоке средств из биржевых фондов облигаций развивающихся стран, масштаб которого сопоставим с показателями ноября 2016 г., когда избрание Дональда Трампа президентом США вызвало распродажу на развивающихся рынках. Тогда инвесторы испугались ускоренного повышения процентных ставок в США и введения протекционистских мер в торговле.