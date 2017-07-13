Деньги начали уходить с развивающихся рынков
- Джонатан Уитли
- / Financial Times
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Длительный приток средств иностранных инвесторов на рынки акций и облигаций развивающихся стран на прошлой неделе впервые с марта сменился чистым оттоком, свидетельствуют данные Института международных финансов (IIF).
Эту тенденцию демонстрирует рассчитываемый IIF показатель скользящей средней финансовых потоков за семь дней. Особенно заметен разворот на рынке облигаций, где расчеты IIF подтверждаются информацией TrackInsight, агрегатора данных о биржевых фондах (ETF). Она тоже свидетельствуют об оттоке средств из биржевых фондов облигаций развивающихся стран, масштаб которого сопоставим с показателями ноября 2016 г., когда избрание Дональда Трампа президентом США вызвало распродажу на развивающихся рынках. Тогда инвесторы испугались ускоренного повышения процентных ставок в США и введения протекционистских мер в торговле.
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