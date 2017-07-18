Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Промышленность вернулась к норме

Бурный рост в мае промышленного производства сменился замедлением в июне

Промышленность балансирует между стагнацией и ростом

Промышленный выпуск в июне увеличился на 3,5% в годовом сравнении после максимального роста за пять лет в мае (см. врез), сообщил Росстат. За январь – май выпуск увеличился на 2% – в прошлом году в январе – мае было 1,7%.

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