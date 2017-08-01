Акционеры остаются без информации

Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: Закрытые акционерные общества

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Прежде акционеры могли запрашивать любые другие документы, теперь – нет Е. Разумный / Ведомости

Изначально поправки в закон об акционерных обществах должны были расширить права миноритарных акционеров – в таком виде они задумывались шесть лет назад. Но после долгого обсуждения с госкомпаниями концепция изменилась. Вступивший в понедельник в силу закон лишает их возможности получать информацию о своих инвестициях.