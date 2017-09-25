Вместо новых бюджетных кредитов регионы получат отсрочку по старым

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Правительство нашло чем порадовать регионы Андрей Махонин / Ведомости

Правительство приступило к сворачиванию запущенной 10 лет назад программы бюджетных кредитов. Вместо новых кредитов с 2018 г. регионы получат реструктуризацию накопленных долгов. Об этом в пятницу рассказал президент Владимир Путин: реструктуризация будет рассчитана минимум на семь лет, а для отдельных регионов может растянуться и на 12.

В одобренном на прошлой неделе правительством проекте бюджета на 2018–2020 гг. новые бюджетные кредиты не предусмотрены. В действующем бюджете на них выделено по 200 млрд руб. в 2017–2018 гг., а в 2019 г. – 50 млрд. Всего регионам из федерального бюджета было выдано кредитов на рефинансирование коммерческого долга чуть больше чем на 1 трлн руб., на них приходится почти половина их госдолга.

Расплачиваться регионы будут по графику: в первые два года – гасить по 5% долга в год, затем – равномерно в течение пяти лет. Только за первые два года они сэкономят более 420 млрд руб., сказал Путин: разница между новым и действующим графиком погашения бюджетных кредитов достигает 250 млрд руб. в 2018 г. и 177,5 млрд в 2019 г. Так, Калужская область сэкономит 15,7 млрд руб. (или больше 30% запланированных на 2018 г. доходов), Смоленская – 12 млрд руб. (33%), а Краснодарский край – 10,7 млрд (около 5%). Всего за 2018 г. федеральный бюджет рассчитывает получить от регионов 37,5 млрд руб. по кредитам в 2018 г. и по 75 млрд в 2019–2020 гг., следует из проекта бюджета.

Регионы, в которых налоговая база и неналоговые платежи в 2018–2019 гг. будут расти темпами не ниже инфляции, смогут претендовать на увеличение срока реструктуризации до 12 лет. В 2020 г. они также должны будут погасить только 5% долга, а остальное – равными частями до 2029 г. При расчете прироста налоговой базы должны учитываться и потери из-за региональных льгот. «Это важно, чтобы регионы продолжали работу над повышением инвестиционной привлекательности, в том числе за счет налоговых стимулов», – объяснил Путин. Сейчас таких регионов немного, признает федеральный чиновник. За первое полугодие 2017 г. в целом доходы регионов выросли: от налога на прибыль – на 12,4% (после падения в годовом выражении за тот же период 2016 г. на 1,6%), а от НДФЛ – на 8%. Но даже при очень сдержанной расходной политике у 38 регионов был дефицит, пишут эксперты Центра развития ВШЭ. Так, доходы Сахалинской области упали на 31,6%, Кабардино-Балкарской Республики – на 23,2%, Республики Саха (Якутия) – на 18%, приводила данные Счетная палата. Но к 2019 г. ситуация может выправиться, регионы только начали выходить из кризиса, говорит чиновник.

Выиграет от решения подавляющее большинство регионов, которые в ближайшие три года должны были расплатиться по кредитам, считает старший директор Fitch Владимир Редькин, как правило, бюджет выдавал трехлетние и пятилетние кредиты. И хотя есть исключения (например, Краснодарскому краю и Татарстану правительство дало отсрочку), большую часть кредитов нужно было выплатить до 2020 г. Пик приходится на 2018–2019 гг., рассказывает аналитик S&P Карен Вартапетов. Кредиты выполнили свою задачу: по данным Счетной палаты, за первое полугодие доля банковских кредитов в структуре госдолга регионов снизилась до 31,6% с 44,6% в 2014 г. Но после массированной выдачи возникли риски рефинансирования и по бюджетным кредитам, указывает Вартапетов. Например, у Рязанской области доля бюджетных кредитов в структуре госдолга достигла 77,1% (регион должен выплатить бюджету 18 млрд руб.), а у Амурской – 74,8% (20,5 млрд), следует из данных Счетной палаты. Без реструктуризации регионам пришлось бы снова наращивать займы, чтобы расплатиться по старым долгам, говорит федеральный чиновник. Мера сильно снизит потребности регионов в новых займах, поддерживает Вартапетов.

Отмена бюджетных кредитов может увеличить ответственность регионов за их долговую политику, считает Редькин, в какой-то момент регионы начали воспринимать кредиты уже не как займы, а как доходы, зная, что им не дадут допустить дефолт. При займах на рынке или в коммерческих банках формирование доходов и расходов становится более качественным, полагает он, тем более что стоимость рыночных заимствований снижается.

Но остаются вопросы, предупреждает Вартапетов: должны ли будут регионы сокращать дефицит и коммерческий долг после реструктуризации и как будет решаться проблема структурного дисбаланса между доходами и расходами, которая и была основной причиной накопления коммерческого долга? Не ясно, будет ли соблюдать дисциплину само правительство, из-за которого зачастую и возникает дисбаланс, отмечает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич: сначала центр принимает решения, влияющие на регионы, а потом пытается компенсировать негативные последствия. Правительство и президент постоянно нагружают регионы обязательными расходами, говорит она. Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».