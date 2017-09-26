«Газпром» добивается налоговых исключений

Для него может быть разморожен механизм консолидированных групп налогоплательщиков

Статья опубликована в № 4415 от 26.09.2017 под заголовком: «Газпром» хочет слиться

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Механизм, позволяющий крупному бизнесу платить налоги консолидированно, может быть разморожен. Правда, лишь частично и только для «Газпрома» М. Стулов / Ведомости

Разморозить для одного из своих проектов институт консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) просил «Газпром». И, похоже, его усилия увенчаются успехом – необходимый для этого законопроект внес в Госдуму член Совета Федерации Юрий Важенин. Он позволит с 1 октября присоединить к КГН Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) (заказчик проекта завода – «Газпром переработка Благовещенск», управляет строительством входящий в группу «Сибур» НИПИГАЗ).