Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4415 от 26.09.2017 под заголовком: «Газпром» хочет слиться

«Газпром» добивается налоговых исключений

Для него может быть разморожен механизм консолидированных групп налогоплательщиков

Разморозить для одного из своих проектов институт консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) просил «Газпром». И, похоже, его усилия увенчаются успехом – необходимый для этого законопроект внес в Госдуму член Совета Федерации Юрий Важенин. Он позволит с 1 октября присоединить к КГН Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) (заказчик проекта завода – «Газпром переработка Благовещенск», управляет строительством входящий в группу «Сибур» НИПИГАЗ).

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