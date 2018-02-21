Статья опубликована в № 4513 от 21.02.2018 под заголовком: «Благосостояние» съедет с моста
«Благосостояние» не хочет строить Крымский мост
«Мостотрест» возвращается к Аркадию Ротенбергу: нынешний владелец опасается санкций
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«Благосостояние» съедет с моста
most.life
Аркадий Ротенберг ведет переговоры о покупке компании «Мостотрест», которая на 94,2% (данные СПАРК) принадлежит структуре НПФ «Благосостояние» «ТФК-финанс», сообщил представитель Ротенберга. НПФ «Благосостояние» подконтролен РЖД.
Сделка находится на согласовании в Федеральной антимонопольной службе, передал через представителя исполнительный директор «Благосостояния» Юрий Новожилов.
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