Статья опубликована в № 4523 от 12.03.2018 под заголовком: Экономика не по праву

Российский юридический рынок восстанавливается, фиксирует рейтинг Chambers Europe

Но юристы пока не спешат активно инвестировать: рынок слишком сильно зависит от государства
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Проектов много, мощности загружены и даже перегружены, довольны юристы, и меньше работы не будет, уверены они, – в ближайшее время. Более отдаленные перспективы туманны, как и экономики в целом. «Надеемся на лучшее, но готовимся к стагнации», – таков долгосрочный прогноз партнера «Хренов и партнеры» Александра Хренова. Когда начнется новый политический цикл, тогда и станет ясно, что впереди, «ибо у нас политика определяет экономику, а не наоборот», отмечает управляющий партнер КИАП Андрей Корельский.

Бизнес клиентов развивается вяло, зато они много конфликтуют, описывают ситуацию юристы, инвестиции растут медленно и часто подменяются перекладыванием активов из одного кармана в другой. А государство и госсектор, оправдывая свою доминирующую роль в экономике, становятся ключевыми поставщиками проектов.

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