Российский юридический рынок восстанавливается, фиксирует рейтинг Chambers Europe
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Проектов много, мощности загружены и даже перегружены, довольны юристы, и меньше работы не будет, уверены они, – в ближайшее время. Более отдаленные перспективы туманны, как и экономики в целом. «Надеемся на лучшее, но готовимся к стагнации», – таков долгосрочный прогноз партнера «Хренов и партнеры» Александра Хренова. Когда начнется новый политический цикл, тогда и станет ясно, что впереди, «ибо у нас политика определяет экономику, а не наоборот», отмечает управляющий партнер КИАП Андрей Корельский.
Бизнес клиентов развивается вяло, зато они много конфликтуют, описывают ситуацию юристы, инвестиции растут медленно и часто подменяются перекладыванием активов из одного кармана в другой. А государство и госсектор, оправдывая свою доминирующую роль в экономике, становятся ключевыми поставщиками проектов.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}