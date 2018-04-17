Международным компаниям будет проще экономить на налогах
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С разницей в один месяц – в начале марта и в начале апреля – Верховный суд вынес определения по двум похожим спорам. Оба касаются пониженной ставки налога с выплат иностранным компаниям, когда налоговики переквалифицируют проценты по займу в дивиденды. Это одна из наиболее спорных тем в налоговом праве, говорит руководитель налоговой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин.
Переквалификация части процентов в дивиденды происходит, когда долг перед аффилированной иностранной компанией более чем втрое превышает капитал российского заемщика (правило недостаточной капитализации), рассказывает партнер Taxology Алексей Артюх. Из-за этого компаниям приходится доплачивать налоги, так как в отличие от процентов дивиденды не уменьшают налогооблагаемую прибыль. А если российская компания не напрямую принадлежит иностранному кредитору, то налоговики отказываются применить и пониженную ставку налога с дивидендов (5 или 0% по соглашению об избежании двойного налогообложения).
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