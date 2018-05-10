Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4563 от 10.05.2018 под заголовком: Холдинги пошли по регионам

Компании снова смогут объединяться в налоговые группы

Минфин предложил условия их создания в регионах
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Минфин и Минэкономразвития неоднократно говорили, что институт консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) нужно сохранить. Не говорили только как – с 2016 г. действует мораторий на создание новых КГН и на включение в действующие группы новых участников (лишь «Газпрому» разрешили присоединить Амурский газоперерабатывающий завод). На прошлой неделе Минфин впервые публично предложил решение – разрешить создавать региональные КГН, говорил замминистра Илья Трунин. Министерство уже разработало законопроект («Ведомости» ознакомились с документом).

Условия для создания региональных КГН будут существенно более мягкими, чем для федеральных. Совокупная сумма налогов участников группы – более 120 млн руб. (для федеральных – 10 млрд), годовая выручка – 1,2 млрд (100 млрд), а стоимость активов – 3,5 млрд (300 млрд), следует из законопроекта. Обособленных подразделений в других регионах и странах у них не должно быть. Создать региональные КГН можно будет с 1 сентября 2018 г. Срок действия уже существующих КГН Минфин хочет продлить до 2023 г.

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