Компании снова смогут объединяться в налоговые группы
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Минфин и Минэкономразвития неоднократно говорили, что институт консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) нужно сохранить. Не говорили только как – с 2016 г. действует мораторий на создание новых КГН и на включение в действующие группы новых участников (лишь «Газпрому» разрешили присоединить Амурский газоперерабатывающий завод). На прошлой неделе Минфин впервые публично предложил решение – разрешить создавать региональные КГН, говорил замминистра Илья Трунин. Министерство уже разработало законопроект («Ведомости» ознакомились с документом).
Условия для создания региональных КГН будут существенно более мягкими, чем для федеральных. Совокупная сумма налогов участников группы – более 120 млн руб. (для федеральных – 10 млрд), годовая выручка – 1,2 млрд (100 млрд), а стоимость активов – 3,5 млрд (300 млрд), следует из законопроекта. Обособленных подразделений в других регионах и странах у них не должно быть. Создать региональные КГН можно будет с 1 сентября 2018 г. Срок действия уже существующих КГН Минфин хочет продлить до 2023 г.
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