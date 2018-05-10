Компании снова смогут объединяться в налоговые группы

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Бизнесу предложено объединять налоги только на уровне регионов Евгений Разумный / Ведомости

Минфин и Минэкономразвития неоднократно говорили, что институт консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) нужно сохранить. Не говорили только как – с 2016 г. действует мораторий на создание новых КГН и на включение в действующие группы новых участников (лишь «Газпрому» разрешили присоединить Амурский газоперерабатывающий завод). На прошлой неделе Минфин впервые публично предложил решение – разрешить создавать региональные КГН, говорил замминистра Илья Трунин. Министерство уже разработало законопроект («Ведомости» ознакомились с документом).

Условия для создания региональных КГН будут существенно более мягкими, чем для федеральных. Совокупная сумма налогов участников группы – более 120 млн руб. (для федеральных – 10 млрд), годовая выручка – 1,2 млрд (100 млрд), а стоимость активов – 3,5 млрд (300 млрд), следует из законопроекта. Обособленных подразделений в других регионах и странах у них не должно быть. Создать региональные КГН можно будет с 1 сентября 2018 г. Срок действия уже существующих КГН Минфин хочет продлить до 2023 г.