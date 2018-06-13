Торговые отношения США с союзниками осложнились еще больше

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Трамп отозвал подпись под совместным коммюнике G7 Jesco Denzel/German Federal Government via AP

Встреча лидеров стран семерки, прошедшая накануне саммита президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, завершилась резким обострением отношений США с другими ведущими развитыми странами. После завершения в субботу саммита в Канаде подписанием совместного коммюнике, где подчеркивалась важность соблюдения правил международной торговли, разразился конфликт между Трампом и премьером Джастином Трюдо.

Трюдо на пресс-конференции подчеркнул независимость своей страны и раскритиковал введенные США пошлины на импорт канадских металлов. Он пообещал ответить, если Трамп продолжит возводить нечестные тарифные барьеры. После чего Трамп предпринял беспрецедентный шаг – отказался поддержать коммюнике. В воскресенье вечером из Сингапура, куда он улетел на встречу с Кимом, Трамп написал в Twitter, что не понимает, почему он должен позволять странам иметь профицит в торговле с США, если это вредит американским фермерам и рабочим. Он также раскритиковал торговую практику Канады и самого Трюдо.