Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4603 от 06.07.2018 под заголовком: Кадастровая оценка без срока давности

Оспорить кадастровую оценку станет проще

Пятилетнее ограничение могут отменить
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Пятилетний срок, которым ограничена возможность пересмотра кадастровой оценки, будет отменен. Такой законопроект в первом чтении приняла в четверг Госдума.

На основе кадастровой стоимости рассчитываются налоги на имущество и земельный. Чтобы пересмотреть ее, человек должен подать заявление в специальную комиссию Росреестра, а затем в суд. Но сделать это можно только в течение пяти лет после внесения в ЕГРН данных об оценке. Более длительный срок не имел смысла, поскольку кадастровая оценка должна была пересматриваться каждые пять лет, говорит президент СРО оценщиков «Экспертный совет» Алексей Каминский. Но в прошлом году это правило было отменено, и теперь кадастровая оценка может действовать и более пяти лет.

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