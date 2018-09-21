Первый зампред ЦБ призвал инвесторов ставить общественные интересы выше личных

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов считает, что исторически Россия побеждала благодаря отказу людей от своих личных интересов в пользу общественных Сергей Портер / Ведомости

Для развития экономики и роста благосостояния населения российским инвесторам следует вкладывать средства в отечественные активы, невзирая на текущие доходности, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов на Ярмарке финансовых решений (его слова передал «Интерфакс»). По словам Швецова, российскую нацию всегда отличала сплоченность. «В значительной части случаев, даже в тех же войнах, Россия побеждала потому что "я" каждого человека ставилось на второе место после общности», – напомнил зампред ЦБ.

ЦБ смотрит на фондовый рынок как на источник роста экономики и интерес ЦБ в том, чтобы российский капитал работал в России, несмотря на возможность в краткосрочной перспективе заработать больше за рубежом, подчеркнул Швецов. При росте доли отечественных институциональных и частных инвесторов волатильность российских активов перестанет определяться внешними факторами. «Говорить о том, что наша экономика перефинансирована, у нас лишний капитал, поэтому давайте поможем нашим американским коллегам поддержать экономический рост, у меня язык не поворачивается. Нам жить в этой стране, и чем лучше она будет развиваться, тем лучше нам будет жить в этой стране», – отметил первый запмпред ЦБ.

На взгляд Швецова, российский фондовый рынок стоит на пороге «большого бума» частных инвесторов. За последнее время доступ населения к инструментам для инвестиций был существенно облегчен, а «инвестировать стало просто и понятно». Впрочем, пока уровень проникновения финансовых услуг среди населения незначителен. Главным препятствием являются низкие доходы. «Мы можем делать все что угодно, но если люди имеют низкие доходы, с трудом сводят концы с концами, они не отщипнут от этих доходов копеечку для инвестиций. Да, у них может быть копеечка для сбережений на черный день, но требовать от них инвестиций было бы неправильно», – отметил Швецов.

По словам предправления Московской биржи Александра Афанасьева, количество индивидуальных инвестиционных счетов за последние годы увеличилось до 400 000, частные инвесторы увеличили обороты ОФЗ, корпоративных облигаций и акций. Замминистра финансов Сергей Сторчак добавил, что нужно повышать финансовую грамотность населения. Иначе приток частных неквалифицированных инвесторов может обернуться «очередным кризисом валютных дольщиков».

Швецов – самый состоятельный из руководителей ЦБ. Согласно декларации, его доход в 2017 г. составил 88,6 млн руб., тогда как годовой доход председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной – 33,8 млн руб. В последней декларации Швецова нет квартир в Мексике, которые он указывал в более ранних декларациях. В 2017 г. Швецову пришлось избавиться от траста, через который он владел шестью квартирами в Мексике, из-за вступления в силу запрета для чиновников и руководителей ЦБ владеть иностранными финансовыми инструментами.