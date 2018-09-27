Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4663 от 28.09.2018 под заголовком: Новый курчатовский проект

Курчатовский институт построит индустриальный парк для Минобороны

Для института этот проект может стать первым в череде контрактов государственно-частного партнерства
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Крупный проект Минобороны – строительство производственно-логистического комплекса в Архангельске – получит структура Курчатовского института. Она заменит УК «Лидер», прежде разрабатывавшую проект. Концессионное соглашение на 16 лет со специально созданным ООО «ПЛК Архангельск» Минобороны подписало 21 сентября, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и два человека, которые знают о сделке от ее участников. За месяц до подписания единственным владельцем этой компании вместо «Лидера» стало АНО «Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского института» (КИТ КИ), следует из данных ЕГРЮЛа.

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук – старший брат миллиардера и друга президента Владимира Путина Юрия Ковальчука. Ранее совладельцем УК «Лидер» был банк «Россия» Юрия Ковальчука. В марте 2014 г. стало известно, что банк полностью вышел из капитала «Лидера», продав 35% акций группе НПФ «Газфонд», пенсионными деньгами которого управляет «Лидер». Сумма сделки не раскрывалась, а состав владельцев «Газфонда» полностью не известен.

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