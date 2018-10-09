Доходы бюджета Москвы впервые превысят 2,5 трлн рублей

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Правительство Москвы одобрило проект бюджета Москвы на ближайшие три года Евгений Разумный / Ведомости

Доходы в 2019 г. составят 2,33 трлн руб., в 2020 г. – 2,45 трлн руб., в 2021 г. – 2,59 трлн руб. Расходы – 2,6 трлн руб., 2,69 трлн руб. и 2,77 трлн руб. соответственно. Дефицит бюджета будет снижаться – с 276 млрд руб. в 2019 г. до 179,9 млрд руб. в 2021 г.

Правительство Москвы одобрило проект бюджета города на ближайшие три года – 2019-2021 гг. Доходы Москвы впервые превысят 2,5 трлн руб.

Проект бюджета сохраняет социальную направленность, заявил мэр Москвы Сергей Собянин: «Более половины всех расходов будут направлены на образование, здравоохранение, социальную защиту москвичей, культуру, развитие спорта». Расходы на социальную сферу в 2019 г. составят свыше 1,3 трлн руб. в год (в 2018 г. – 1,2 трлн руб.). Вторыми по величине станут расходы на развитие транспортной системы — 608,5 млрд руб.