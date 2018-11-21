Московский бизнес боится 30%-ного роста налогов

Но если за недвижимость придется платить больше, переложит издержки на потребителей

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Помещение – одна из важных составляющих почти любого бизнеса, и, если помещения подорожают, покупателям не поздоровится Максим Стулов / Ведомости

Бизнес ждет от правительства Москвы решения о ставке налога на имущество на 2019 г. – с начала октября деловые сообщества направили мэру Сергею Собянину несколько писем, что из-за налоговой неопределенности компании не могут планировать расходы на 2019 г. и опасаются их резкого роста.

Регионы сами устанавливают ставку налога на имущество, она не может превышать 2% для объектов, налоговой базой по которым служит кадастровая стоимость. Ставка на недвижимость в Москве повышалась постепенно: с 0,9% в 2014 г. до 1,5% в 2018 г. Если регион не определяет ставку, налог взимается по максимально возможной. Из-за этого и переживает московский бизнес: ставка может вырасти почти на треть. По данным Федерального казначейства, в 2017 г. Москва собрала 132,9 млрд руб. налога на имущество компаний (7,8% всех налогов), за девять месяцев 2018 г. – 107,4 млрд.