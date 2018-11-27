Экономика / Макроэкономика и бюджет

Набиуллина, Кудрин и Костин о ситуации в экономике. Прямая трансляция форума «Россия зовет»

Сессия «Увеличивая потенциал. Сохраняя порядок»
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Десятый инвестфорум «Россия зовет», организованный «ВТБ капитал», начнется с макроэкономической сессии «Увеличивая потенциал. Cохраняя порядок». В дискуссии примут участие председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, президент ВТБ Андрей Костин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, предправления «Сибур холдинга» Дмитрий Конов и первый заместитель президента ВТБ Юрий Соловьев. Представляем вашему вниманию прямую трансляцию дискуссии.

Трансляция сессии «Увеличивая потенциал. Cохраняя порядок» завершена. В ближайшее время здесь появится ее запись.

Комментарии
bogdanov7080
08:03 28.11.2018
Россия вас не звала. Она рада бы прогнать вас, но вы впились как паразиты и никак не выведетесь. Сам же Кудрин сказал и гордился, что ущерб который вы нанесли Родине сопоставим с тем, что было 10 лет после второй мировой войны.
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