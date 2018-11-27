Набиуллина, Кудрин и Костин о ситуации в экономике. Прямая трансляция форума «Россия зовет»

Десятый инвестфорум «Россия зовет», организованный «ВТБ капитал», начнется с макроэкономической сессии «Увеличивая потенциал. Cохраняя порядок». В дискуссии примут участие председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, президент ВТБ Андрей Костин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, предправления «Сибур холдинга» Дмитрий Конов и первый заместитель президента ВТБ Юрий Соловьев. Представляем вашему вниманию прямую трансляцию дискуссии.

Трансляция сессии «Увеличивая потенциал. Cохраняя порядок» завершена. В ближайшее время здесь появится ее запись.