Набиуллина, Кудрин и Костин о ситуации в экономике. Прямая трансляция форума «Россия зовет»
Сессия «Увеличивая потенциал. Сохраняя порядок»
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Десятый инвестфорум «Россия зовет», организованный «ВТБ капитал», начнется с макроэкономической сессии «Увеличивая потенциал. Cохраняя порядок». В дискуссии примут участие председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, президент ВТБ Андрей Костин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, предправления «Сибур холдинга» Дмитрий Конов и первый заместитель президента ВТБ Юрий Соловьев. Представляем вашему вниманию прямую трансляцию дискуссии.
Трансляция сессии «Увеличивая потенциал. Cохраняя порядок» завершена. В ближайшее время здесь появится ее запись.