Путин в среду обсудит с правительством инвестпроекты из списка Белоусова

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Антон Силуанов и Александр Шохин сообщат президенту Путину, чем кончилось обсуждение Евгений Разумный / Ведомости

Первый зампред правительства и министр финансов Антон Силуанов и президент РСПП Александр Шохин сообщат президенту Путину, чем кончилось обсуждение с крупнейшими предпринимателями списка приоритетных инвестиционных проектов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля и подтвердили «Ведомостям» два собеседника, близкие к участникам рабочей группы. Президенту будет показана та же презентация, что в понедельник обсуждалась в Минфине.

В ней представлены проекты, отобранные в ходе обсуждения списка Белоусова, получившего такое название из-за письма с налоговыми предложениями, написанного президенту его экономическим помощником. Белоусов предлагал распространить на металлургические, горнодобывающие и химические компании принципы, которые уже применяются к нефтегазовым компаниям.