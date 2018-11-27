Путин в среду обсудит с правительством инвестпроекты из списка Белоусова
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Первый зампред правительства и министр финансов Антон Силуанов и президент РСПП Александр Шохин сообщат президенту Путину, чем кончилось обсуждение с крупнейшими предпринимателями списка приоритетных инвестиционных проектов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля и подтвердили «Ведомостям» два собеседника, близкие к участникам рабочей группы. Президенту будет показана та же презентация, что в понедельник обсуждалась в Минфине.
В ней представлены проекты, отобранные в ходе обсуждения списка Белоусова, получившего такое название из-за письма с налоговыми предложениями, написанного президенту его экономическим помощником. Белоусов предлагал распространить на металлургические, горнодобывающие и химические компании принципы, которые уже применяются к нефтегазовым компаниям.
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