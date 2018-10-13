Бизнесу предложили инвестировать в производство нержавеющей стали и утилизацию отходов
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В пятницу в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) состоялась презентация инвестиционных проектов, предложенных Министерством промышленности и торговли. В реализации этих проектов заинтересовано государство. Инвесторам предложили участвовать в производстве нержавеющей стали и в проекте по утилизации твердых бытовых отходов, рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к одному из присутствовавших на презентации. Информацию подтвердили федеральный чиновник и два собеседника, близких к разным участникам встречи.
По словам федерального чиновника, на презентации были представлены четыре проекта. Кроме производства нержавеющей стали и утилизации мусора бизнесу предложили инвестировать в создание в России новой отрасли — экологического машиностроения. С чем связан четвертый проект, источник уточнить отказался.
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