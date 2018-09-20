Чиновники подготовили для бизнеса список социально важных проектов
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Чиновники готовят списки инвестпроектов, в которые предложат вкладывать бизнесу. Обсуждение началось после появления письма помощника президента Андрея Белоусова об увеличении налоговой нагрузки на бизнес. Правительство выступило против и предложило бизнесу альтернативу — помочь выполнить указ президента Владимира Путина увеличить инвестиции до 25% ВВП.
Предварительная версия списка из 394 социально важных проектов была представлена 19 сентября рабочей группе РСПП по стимулированию инвестиций. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили четыре человека, близкие к участникам встречи. Список готовил проектный комитет при рабочей группе, говорят двое из них.
Общая стоимость предложенных для обсуждения проектов – 11,517 трлн руб. Федеральный бюджет должен предоставить 2,92 трлн руб., региональные – всего 61,3 млрд руб., около 7,2 трлн руб. – внебюджетные. Минимальный размер частных инвестиций должен составить около 2,14 трлн руб.
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