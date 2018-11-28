Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС работает с перебоями

Имущественные налоги невозможно уплатить без извещений, их рассчитывают сами налоговики Максим Стулов / Ведомости

До 3 декабря россияне должны уплатить налог на принадлежащее им имущество, землю и транспорт за 2017 г. Но личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) работает с перебоями – трем сотрудникам «Ведомостей» не удалось с первого раза зайти в кабинет во вторник и среду. «Сервис временно недоступен по причине проведения технических работ», – гласила надпись на его странице. Через несколько минут после сбоев сервис снова начинал работать.

ФНС постоянно проверяет работу личного кабинета и доля отказов при входе не превышает 0,2%, говорит представитель службы: мы подготовились к пиковым датам – дополнительно увеличили пропускную способность по сравнению с прошлым годом. ФНС направляет уведомления об уплате налога с июня по октябрь. Но пик нагрузки на сервис традиционно приходится на последнюю неделю перед наступлением срока уплаты имущественных налогов, отмечает представитель ФНС: этот год не исключение. Например, в июне у сервиса было около 300 000 пользователей в день, а в ноябре уже около 2 млн.

Имущественные налоги невозможно уплатить без извещений, их рассчитывают сами налоговики. Например, налог на недвижимость рассчитывается по сложной формуле, которая помимо прочего зависит от региона. В этом году через личный кабинет служба отправила 14,3 млн уведомлений, а всего было разослано 68 млн. Кроме имущественных налогов ФНС впервые отправляла в пакете годовых уведомлений и квитанции по НДФЛ, который налоговые агенты по каким-то причинам не удержали в 2016–2017 гг., но сведения о которых представили в инспекции. До ноября в консолидированные бюджеты регионов уже поступило 106 млрд руб. – на 24% больше, чем годом ранее, сообщал ранее представитель службы. Всего в прошлом году ФНС собрала 225,1 млрд руб. налогов на имущество населения, следует из данных Федерального казначейства.

Проблема с доступом в личный кабинет не основание задерживать уплату налога – есть множество других сервисов, чтобы заплатить налог, считает партнер Taxology Алексей Артюх. Кроме личного кабинета на сайте налоговой службы можно уплатить налоги на портале госуслуг, через МФЦ, отделения федеральной почтовой службы или банков – партнеров ФНС. Пени (за каждый день просрочки неуплаченная сумма налога, умноженная на 1/300 ключевой ставки Центробанка. – «Ведомости») начисляется автоматически за сам факт просрочки, добавляет старший юрист Taxadvisor Виктор Андреев. Если же налогоплательщик захочет оспорить пени, так как задержка произошла по вине службы, то ему нужно пройти так называемый нотариальный осмотр сайта – предоставить подтверждение от нотариуса, что сайт не работал, рассказывает Андреев, подобная процедура в Москве стоит около 30 000 руб. В некоторых случаях кроме пени придется выплатить еще и штраф, рассказывала ранее замруководителя направления налогового консультирования Roedl & Partner Татьяна Степаненко, если действия человека помешают ФНС правильно вычислить сумму налога.

Со следующего года появится еще один сервис, напоминает Артюх: единый налоговый платеж. Человек сможет заранее перечислить ФНС любую сумму, а потом, когда возникнет налоговая обязанность, ФНС без его участия распределит деньги между налогами.