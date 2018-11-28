Правительство обсудило с Путиным инвестиционные проекты бизнеса
Всего компании представили 153 проекта на 5 трлн рублей
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Помощник президента Андрей Белоусов не отказался от мнения, что у отдельных компаний накопились сверхдоходы
Евгений Разумный / Ведомости
В среду президент России Владимир Путин обсудил с правительством инвестпроекты, которые обсуждались в рабочей группе РСПП для реализации идеи помощника президента Андрея Белоусова изъять у 14 компаний сверхдоходы.
Из 153 проектов на 5 трлн руб. 20 – почти готовы, рассказал Белоусов. Из них 12 стоимостью 1 трлн руб. находятся на стадии юридически обязывающих документов. Инвестиции в проекты будут в основном частные, уточнил Белоусов, а государство будет обеспечивать регуляторную стабильность.
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