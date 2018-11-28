Экономика / Госинвестиции и проекты

Правительство обсудило с Путиным инвестиционные проекты бизнеса

Всего компании представили 153 проекта на 5 трлн рублей
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В среду президент России Владимир Путин обсудил с правительством инвестпроекты, которые обсуждались в рабочей группе РСПП для реализации идеи помощника президента Андрея Белоусова изъять у 14 компаний сверхдоходы.

Из 153 проектов на 5 трлн руб. 20 – почти готовы, рассказал Белоусов. Из них 12 стоимостью 1 трлн руб. находятся на стадии юридически обязывающих документов. Инвестиции в проекты будут в основном частные, уточнил Белоусов, а государство будет обеспечивать регуляторную стабильность.

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