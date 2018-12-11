Статья опубликована в № 4715 от 12.12.2018 под заголовком: Труд в электронном виде

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Электронные трудовые книжки могут стать обязательными уже с 2020 г. Екатерина Кузьмина / ТАСС

«Ведомости» ознакомились с последней версией законопроекта о переходе на электронные трудовые книжки. Минтруд внес его в правительство, цитирует «Интерфакс» министра труда Максима Топилина.

Подготовить такой проект в июне поручал премьер Дмитрий Медведев. Это ускорит передачу сведений в Пенсионный фонд (ПФР) и сократит затраты на кадровое производство, перечислял он. Но каким будет переход, чиновники не могли договориться до декабря.