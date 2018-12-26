Конституционный суд упростил применение налоговой льготы на оборудование
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Бизнес давно жаловался, что сталкивается с проблемами при использовании льготы по налогу на новое оборудование. Спустя год после того, как власти освободили от него компании, появилось ограничение – с 2014 г. льгота не распространяется на случаи, когда имущество перешло к компании в результате реорганизации бизнеса, ликвидации или передается между взаимозависимыми компаниями. Оно необходимо, чтобы фактически «старое» имущество не становилось «новым» вследствие простой передачи с баланса на баланс, пояснял замминистра финансов Илья Трунин. Многие действительно проводили реорганизацию, чтобы уйти от налога: закон освобождает от него имущество, принятое на баланс с 2013 г., вспоминает партнер Dentons Василий Марков.
Но в итоге пострадали все крупные холдинги с едиными закупочными центрами, а также с сетью заводов, которые передают оборудование друг другу, рассказывает партнер Taxology Алексей Артюх. Многие компании даже перестали использовать льготу, чтобы избежать рисков доначисления налогов, вспоминает партнер KPMG Нина Гулис.
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