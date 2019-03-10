Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4770 от 11.03.2019 под заголовком: Как купить доверие

Как юристы продают себя

На маркетинг юрфирмы не скупятся даже в кризис

«На фабрике мы производим косметику, а в магазине мы продаем надежду», – говорил еще в прошлом веке создатель косметической компании Revlon Чарлз Ревсон, описывая сущность маркетинга: предложить людям решение их проблемы. Покупателям нужен не бур – а дырка, не газета – а информация, не юрист – а решение проблемы, например, как не сесть в тюрьму.

Но сейчас все больше проблем клиенты решают сами, и добиться их внимания юристы пытаются самыми разными способами. В среднем юрфирмы тратят на маркетинг 5–6% выручки, рассказывает управляющий партнер The Reputation & The Publicity Андрей Арих (компания консультирует бизнес по юридическому маркетингу и PR). Хотя у отдельных компаний такие расходы варьируются от 1,5 до 12% выручки, показал опрос «Ведомостей».

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