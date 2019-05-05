За проект новой канатной дороги в Москве борются сразу пять инвесторов
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Конкурс на строительство второй канатной дороги в Москве вызвал небывалый ажиотаж среди инвесторов. От претендентов на концессию поступило сразу пять заявок, сообщил департамент экономической политики мэрии. Кроме предложившей проект партнерства немецкой BPS International и австрийского производителя подъемников Doppelmayr мэрия получила заявки еще от двух претендентов, связанных с зарубежными производителями канатных дорог. Это «Национальные канатные дороги» (на треть принадлежит французской Poma, остальное у «Курортов Северного Кавказа») и выступающая в партнерстве со швейцарской Bartholet компания «Московские канатные дороги». Остальные два претендента – «Развитие канатных дорог» из Санкт-Петербурга и московский «Профлогистиксервис».
Новая канатная дорога протяженностью 2,3 км между станциями «Сходненская» и «Речной вокзал» соединит районы Москвы Левобережный, Северное Тушино и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем. Запущена дорога должна быть в 2022 г. Она позволит сократить время в пути почти в 7 раз – с 45 до 7 минут, передал через представителя заммэра по экономической политике Владимир Ефимов. Власти обещают сделать проезд недорогим – 55 руб., заплатить можно будет картой «Тройка». Пользоваться дорогой будет до 19 000 пассажиров в сутки, что позволит частично разгрузить участки Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий метро. Также дорогу планируется сделать туристическим аттракционом.
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