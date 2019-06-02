Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4825 от 03.06.2019 под заголовком: Регионы уберут мусор по новой схеме

Чиновники хотят усилить контроль за мусорной реформой

Заняться этим предложено новой федеральной компании – экологическому оператору

Минприроды предлагает усилить федеральный контроль за обращением с коммунальными отходами в регионах, наделив этими функциями новую публично-правовую компанию «Российский экологический оператор» (РЭО). Она сможет добиваться пересмотра одобренных в регионах схем сбора и вывоза мусора, говорится в подготовленных Минприроды поправках в закон об отходах. «Ведомости» ознакомились с текстом, подлинность подтвердил представитель РЭО.

Регионы с 2019 г. перешли на новую систему обращения с коммунальными отходами. В подготовленных ими территориальных схемах должно быть определено, откуда и как часто вывозят мусор и на какой полигон, сортировочный комплекс или перерабатывающий завод доставляют. Заниматься этим должен выбранный на конкурсе оператор, который получает оплату по тарифу.

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Комментарии
ramil61
14:04 03.06.2019
Это что- то вроде Платона?Интересно это тоже будет компания Ротенбергов?
00
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