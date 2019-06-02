Чиновники хотят усилить контроль за мусорной реформой
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Минприроды предлагает усилить федеральный контроль за обращением с коммунальными отходами в регионах, наделив этими функциями новую публично-правовую компанию «Российский экологический оператор» (РЭО). Она сможет добиваться пересмотра одобренных в регионах схем сбора и вывоза мусора, говорится в подготовленных Минприроды поправках в закон об отходах. «Ведомости» ознакомились с текстом, подлинность подтвердил представитель РЭО.
Регионы с 2019 г. перешли на новую систему обращения с коммунальными отходами. В подготовленных ими территориальных схемах должно быть определено, откуда и как часто вывозят мусор и на какой полигон, сортировочный комплекс или перерабатывающий завод доставляют. Заниматься этим должен выбранный на конкурсе оператор, который получает оплату по тарифу.
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