Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4846 от 03.07.2019 под заголовком: Небо России сдается в концессию

«Ростелеком» планирует создать новую аэронавигационную сеть за 100 млрд рублей

Против этого выступают военные, но идею поддерживает правительство

Чиновники Минтранса, Минобороны и ФСБ должны в самом скором времени договориться, как модернизировать систему аэронавигации в России по концессии, обсуждаются предложения «Ростелекома», рассказали два чиновника и три человека, участвующих в работе над проектом в составе разных его участников. Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил ускорить рассмотрение вопроса о концессии для создания новой инфраструктуры, необходимой для современного наблюдения за воздушным пространством, подтвердил человек, близкий к Минобороны.

Это уже второе поручение Медведева, касающееся аэронавигационной концессии. Первое было в декабре – в виде резолюции на письме гендиректора «Ростелекома» Михаила Осеевского. Острая нехватка аэронавигационной инфраструктуры создает угрозу национальной безопасности, писал премьеру Осеевский («Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность содержания подтвердил чиновник). Сейчас сплошное наблюдение за небом в России отсутствует, оно ведется только вдоль маршрутов авиации и вокруг аэродромов, а это не позволяет в полной мере использовать возможности беспилотников и малой авиации, сетовал Осеевский и продолжал: еще в 2016 г. 75% аэродромных и 60% трассовых (т. е. по маршруту самолетов) радиолокационных комплексов полностью выработали ресурс.

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Комментарии
Гаджеты
05:20 03.07.2019
И тут мы позади всех, а раз уж взялись за дело эти люди, то что было развалят, а новое будет работать хуже, зато коробки пополнятся
00
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