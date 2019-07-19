Минтруд спрогнозировал рост числа безработных предпенсионного возраста на 60%

Евгений Разумный / Ведомости

В 1,6 раза увеличится в 2020 г. среднемесячное число официально зарегистрированных безработных предпенсионного возраста. Такая оценка содержалась в пояснительной записке к подготовленному Минтрудом проекту постановления правительства о размере пособий по безработице. Утром в пятницу записка была размещена на портале нормативно-правовых актов, но позднее эти данные были из нее удалены.

Представитель Минтруда пока не объяснил причину изменения документа. «Ведомости» ожидают его ответа.

С 2019 г. началась пенсионная реформа, которая предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Согласно подписанному в октябре 2018 г. президентом Владимиром Путиным закону к людям предпенсионного возраста относятся граждане, которым до пенсии осталось пять лет.

В первом полугодии 2019 г. среднемесячное число официально зарегистрированных безработных предпенсионного возраста составило 92 000 человек, сообщал Минтруд в первом варианте записки, в 2020 г. показатель возрастет до 150 200 человек, в 2021–2022 гг. почти не изменится – 150 300 человек. Всего, по данным Минтруда, на 16 июля официально зарегистрировано 732 000 безработных.

Свой прогноз Минтруд объяснял в пояснительной записке реализацией федерального проекта «Старшее поколение» до 2024 г. Власти рассчитывают, что он побудит людей предпенсионного возраста активнее регистрироваться в качестве безработных, чтобы им было проще найти работу. На проект «Старшее поколение» планируется направить 11 млрд руб. из федерального бюджета. Одна из основных задач – поддержка занятости людей предпенсионного возраста.

Из-за повышения количества безработных предпенсионного возраста в 2020–2021 гг. на выплаты им потребуется дополнительно 2,64 млрд руб. из федерального бюджета, в 2022 г. – 2,63 млрд руб., рассчитал Минтруд расходы на пособия. Эта оценка в пояснительной записке тоже не сохранилась. В Минфин проект пока не поступал, сообщил его представитель: этот вопрос относится к компетенции Минтруда. Всего в 2020–2021 гг. на выплаты безработным планируется выделять из федерального бюджета по 54 млрд руб.

Размер пособий увеличивать в 2020 г. не планируется, следует из документа Минтруда: 1500 руб. – минимальная выплата, 8000 – максимальная, 11 280 руб. – для безработных предпенсионного возраста. Такие выплаты действуют с 2019 г. Раньше они составляли минимум 850 руб. и максимум – 4900 руб., в том числе для людей предпенсионного возраста.

Уровень безработицы в 2018 г. опустился до исторического минимума – 4,8%. В мае 2019 г. он снизился до 4,5%, а в июне – до 4,4%, сообщал Росстат. В I квартале этого года безработица снижалась преимущественно за счет сокращения трудовых ресурсов, объяснял Центробанк: дополнительного прироста рабочей силы из-за пенсионной реформы оказалось недостаточно.