Минфин предлагает новый способ поддержки самозанятых
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Несколько самозанятых пожаловались в апреле первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, что на них не распространяются преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний. Силуанов поручил разобраться. И в пятницу Минфин опубликовал законопроект, наделяющий самозанятых теми же льготами.
Закупки госкомпаний составили 13 трлн руб. в 2018 г., госкомпании обязаны отводить малому и среднему бизнесу не менее 18% заказа, и 15% закупок должно разыгрываться на прямых торгах без участия крупных предприятий. Для малого и среднего бизнеса в 2018 г. было объявлено 367 174 закупки на 1,98 трлн руб. и заключено на 1,8 трлн руб. договоров (данные системы госзакупок). Малый бизнес получает более удобные условия: меньший размер обеспечения заявок и оплату по договору до 30 дней с подписания акта приемки.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}