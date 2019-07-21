Минфин предлагает новый способ поддержки самозанятых

Статья опубликована в № 4859 от 22.07.2019 под заголовком: Еще закон для самозанятых

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Самозанятые смогут узнавать потребности госкомпаний и участвовать в закупках на специальных торгах Евгений Разумный / Ведомости

Несколько самозанятых пожаловались в апреле первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, что на них не распространяются преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний. Силуанов поручил разобраться. И в пятницу Минфин опубликовал законопроект, наделяющий самозанятых теми же льготами.

Закупки госкомпаний составили 13 трлн руб. в 2018 г., госкомпании обязаны отводить малому и среднему бизнесу не менее 18% заказа, и 15% закупок должно разыгрываться на прямых торгах без участия крупных предприятий. Для малого и среднего бизнеса в 2018 г. было объявлено 367 174 закупки на 1,98 трлн руб. и заключено на 1,8 трлн руб. договоров (данные системы госзакупок). Малый бизнес получает более удобные условия: меньший размер обеспечения заявок и оплату по договору до 30 дней с подписания акта приемки.