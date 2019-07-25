Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4863 от 26.07.2019 под заголовком: Татарстан идет в онлайн

В России появился первый краудфандинг для малого бизнеса под госгарантии

В Татарстане предприниматели смогут занять под 14%

Такой проект кредитования малого бизнеса другими компаниями запустили банк «Ак барс» и гарантийный фонд Татарстана на платформе «Поток» Альфа-банка, сообщили «Ведомостям» представители трех организаций. Пилот начался 22 июля, за это время платформа выдала два займа на 4 млн руб.

По правилам проекта «Гарантийный поток» малый бизнес сможет онлайн привлечь до 3 млн руб. без залога под 1,17% в месяц (14% годовых) сроком на полгода. Не менее 50% каждого займа поддержит гарантийный фонд Республики Татарстан. Подать заявку на кредит можно онлайн, отбором компаний занимается «Поток» (будет единоразово взимать комиссию в 1,5% суммы займа) – он будет анализировать платежеспособность заемщика по выписке с банковского счета.

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Комментарии
adm-aps
09:16 26.07.2019
Как у раскольникова
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