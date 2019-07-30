Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4866 от 31.07.2019 под заголовком: Смешной и грустный Brexit

Британский бизнес со смехом и слезами готовится к жесткому Brexit

Курс фунта сильно упал после прихода к власти Бориса Джонсона

Курс фунта к доллару США снизился до минимума с марта 2017 г., когда Великобритания начала официальный процесс выхода из Евросоюза. За последние пять торговых сессий фунт подешевел почти на 3%, а сначала июля – на 4% до $1,215 к вечеру вторника.

Инвесторы обеспокоены тем, что позиция Бориса Джонсона, вступившего в должность премьер-министра 24 июля, может привести к выходу Великобритании из блока без каких-либо договоренностей. Это создаст проблемы местным производителям. Хотя некоторые компании пытаются отнестись к сложившейся ситуации с юмором и извлечь из нее выгоду.

Рискованная стратегия

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