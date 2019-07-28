Борис Джонсон порадовал соратников и разозлил противников

Статья опубликована в № 4864 от 29.07.2019 под заголовком: Борис Джонсон помог партии

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Борис Джонсон за первые пять дней произвел значительные перестановки в правительстве Lorne Campbell / REUTERS

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон за первые пять дней произвел значительные перестановки в правительстве, запустил новую информационную кампанию по поводу выхода из Евросоюза и вступил в переговоры с Брюсселем об условиях Brexit.

Из правительства выбыло более половины членов, и только шестеро сохранили прежние посты. Среди новых министров – «бескомпромиссные сторонники Brexit», отмечает Financial Times. Особую надежду Джонсон возлагает на новый «военный кабинет»: в него, в частности, вошли министр финансов Саджид Джавид, Майкл Гоув, который будет отвечать за подготовку сценария Brexit без сделки с ЕС, министр иностранных дел Доминик Рааб, секретарь Brexit Стив Барклай и генпрокурор Джеффри Кокс.