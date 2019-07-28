Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4864 от 29.07.2019 под заголовком: Борис Джонсон помог партии

Борис Джонсон порадовал соратников и разозлил противников

Первые шаги нового британского премьера заметно повысили рейтинги консерваторов

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон за первые пять дней произвел значительные перестановки в правительстве, запустил новую информационную кампанию по поводу выхода из Евросоюза и вступил в переговоры с Брюсселем об условиях Brexit.

Из правительства выбыло более половины членов, и только шестеро сохранили прежние посты. Среди новых министров – «бескомпромиссные сторонники Brexit», отмечает Financial Times. Особую надежду Джонсон возлагает на новый «военный кабинет»: в него, в частности, вошли министр финансов Саджид Джавид, Майкл Гоув, который будет отвечать за подготовку сценария Brexit без сделки с ЕС, министр иностранных дел Доминик Рааб, секретарь Brexit Стив Барклай и генпрокурор Джеффри Кокс.

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